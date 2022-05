Feuer vor Toren Bernburgs

Bernburg/MZ - Ein beißender Qualmgeruch hat die Bernburger am Montagmorgen sprichwörtlich über viele Stunden in Atem gehalten. Fenster und Türen sollten zum Schutz geschlossen bleiben. Denn direkt vor den Toren der Saalestadt, nahe der Olga-Benario-Straße, ging am frühen Morgen ein Strohdiemen in Flammen auf. Es ist kurz vor 6 Uhr morgens gewesen, als der Notruf in der Leitstelle einging. Zu dieser Zeit stiegen schon hohe Flammen direkt an der Landstraße zwischen Bernburg und dem Stadtteil Neuborna auf.