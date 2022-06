Feuer in Seniorenheim in Bernburg: Retter bringen einen Bewohner in Sicherheit

Bernburg/MZ - Die Retter der Feuerwehr Bernburg kommen nicht zur Ruhe. Nachdem in der Nacht zum Dienstag an der Roschwitzer Straße zwei Fahrzeuge in Flammen aufgegangen waren (die MZ berichtete), war am Dienstagabend ein Brand im Seniorenheim an der Stauffenbergstraße im Süden der Stadt ausgebrochen. Nach Angaben von Bernburgs Stadtwehrleiter Tilo Timplan musste dabei ein Bewohner aus seinem Zimmer gerettet werden, nachdem kurz vor 22 Uhr der Notruf in der Leitstelle eingegangen war. „Eine Toilettenpapierrolle war aus bisher nicht bekannten Gründen in einem Bad in Brand geraten. Wir konnten den Bewohner retten und die Wohnung mit Spezialtechnik belüften“, sagte Timplan. Weil der Brandmelder durch den Qualm im Bad sofort auslöste, konnte womöglich Schlimmeres verhindert werden. „Wir waren rechtzeitig vor Ort, um ein Übergreifen der Flammen zu verhindern“, sagte Timplan. Aus Sicherheitsgründen seien jedoch zwischenzeitig alle Bewohner dieser Etage des Seniorenheims in einen Aufenthaltsraum in Sicherheit gebracht worden. Sie konnten aber wenig später in ihre Zimmer zurückkehren, der gerettete Bewohner blieb ebenfalls unverletzt und kam in einem anderen Bereich des Hauses unter.

