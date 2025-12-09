Auf dem Gelände eines Autohandels in Bernburg hat ein Auto gebrannt. Vier weitere Fahrzeuge wurden beschädigt.

Auf Gelände eines Autohandels in Bernburg: Pkw brennt vollständig aus

Bernburg. – In der Nacht zu Dienstag hat ein Pkw auf dem Gelände eines Autohandels Am Ziegelkolk in Bernburg gebrannt, teilt die Polizei mit.

Die Feuerwehr sei für die Löscharbeiten zunächst über eine Leiter auf das Gelände gelangt. Anschließend wurde den Angaben zufolge ein Zaun durchtrennt, damit das Feuerwehrauto auf das Gelände fahren konnte.

Auto steht in Bernburg vollständig in Flammen

Das Auto habe zu diesem Zeitpunkt bereits vollständig in Flammen gestanden. Durch die entstandene Hitze wurden vier weitere Fahrzeuge in Mitleidenschaft gezogen, so die Polizei weiter.

Die Höhe des Sachschadens ist noch unbekannt. Die Polizei ermittelt derzeit in alle Richtungen. Zeugen, die in der Nacht zu Dienstag oder in den Tagen davor verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Salzlandkreis unter der Telefonnummer 03471/3790 entgegen.