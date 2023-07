Stadtjubiläum in Alsleben

Kilometerweit wand sich der Festumzug durch Alsleben und endete schließlich auf der Festwiese an der Saale.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Alsleben/MZ - „Alsleben war immer die coolste Station auf meiner Reise als ‚Bischof Thietmar‘ vor einigen Jahren. Da war es gar keine Frage, zum 1.050-jährigen Jubiläum der schönen Stadt wieder herzukommen, um Alsleben zu danken“, sagte Thomas Kirchhoff vom Hallischen Hanseverein. Er hat die Schifferstadt in sehr guter Erinnerung, als er auf seiner Reise von Dom zu Dom, von Merseburg nach Magdeburg, regelmäßig mit seinem Tross an der Saale Station machte. Mit Elvira Angelus und Jürgen Seilkopf hatte Thomas Kirchhoff zwei weitere Mitglieder des Vereinsvorstandes aus Halle an seiner Seite.