Vor 30 Jahren eröffnete René Jaeschke in der Bernburger Steinstraße seinen Friseursalon. Das möchte er heute mit einer großen Party feiern.

Fest in der Bernburger Steinstraße zum 30-jährigen Bestehen des Friseursalons

René Jaeschke mit seinen Mitarbeiterinnen des Friseursalons in der Steinstraße: Von links: Jessica Henze, Clavia Gensow, Mareike Schulze, René Jaeschke, Susanne Jahn-Kühnel, Helen Barthel.

Bernburg/MZ - Heute, am Freitag, 7. Juli, wird in der Bernburger Steinstraße 9, in unmittelbarer Nähe zur Fußgängerzone, gefeiert. Und das aus gutem Grund: Vor 30 Jahren, im Jahr 1993, hat sich René Jaeschke hier selbstständig gemacht und seinen Friseursalon eröffnet. Ab 15.30 Uhr soll es deshalb heute rund gehen. Mit einer zünftigen Geburtstagsfeier möchte er sich bei Kunden und Mitarbeiterinnen bedanken.