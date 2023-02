Bernburg/MZ - Nein, auf Ski fahren habe sie in den Winterferien keine Lust. Hier im Bootshaus sei es mit den Freunden viel schöner als im Gebirge, so Lilly Schneider. Die elfjährige Ruderin hat mit 15 Teamkollegen den größten Teil der Ferienwoche im Bootshaus verbracht, inklusive Übernachtung. Durch die vorgenommenen baulichen Maßnahmen ist in dem Gebäude für solche Aktionen jetzt genügend Platz vorhanden. In drei großen Zimmern standen die Doppelstockbetten, ähnlich wie in den Jugendherbergen.