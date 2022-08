Feld in Flammen - Feuerwehr Könnern bereitet sich auf künftige Brände im Wald und auf den Äckern vor

Könnern/MZ - Dicke, dunkle Rauchschwaden steigen plötzlich zum Himmel. Blitzschnell fressen sich die Flammen Meter um Meter durch das Getreidefeld. Ein Szenario, das auch die Retter in der Region Könnern in den vergangenen trockenen Sommern immer häufiger miterlebt haben. Und traut man den Prognosen zum Klimawandels, werden noch etliche weitere Feuer auf Feldern hinzukommen. „Für uns war es deshalb an der Zeit, ein Übungswochenende durchzuführen, bei dem wir uns auf Vegetationsbrände konzentrieren“, begründet Chris Röthling, Könnerns stellvertretender Stadtwehrleiter, die Großübung am zurückliegenden Wochenende.