Bernburg/MZ - Wie der Zufall so spielt. Hätte der Angeklagte an jenem Tag nicht eine Baustelle auf der Karl-Liebknecht-Straße in Bernburg gehabt und wäre ihm auch nicht noch zufällig seine ehemalige Nachbarin über den Weg gelaufen, wäre die Verhandlung am Amtsgericht wohl geplatzt. Die 32-jährige Frau hatte dem Mitarbeiter einer Hausmeisterfirma darauf aufmerksam gemacht, dass er doch im Gerichtssaal zu erscheinen und auf der Anklagebank Platz zu nehmen habe. In Arbeitskluft, wofür sich der studierte Forstwirt beim Gericht ausdrücklich entschuldigte, betrat er den Saal 119. Und hörte mit äußerst großem Erstaunen, was ihm die Staatsanwaltschaft vorzuwerfen hatte.