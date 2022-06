Sie hat gelernt, was es heißt, Abgeordnete zu sein, begründet Claudia Weiss ihre Kandidatur für den Landtag. Denn die Pflegedienstleiterin arbeitet seit knapp zwei Jahren als Referentin für Arbeit, Soziales und Integration für die AfD-Landtagsfraktion in Magdeburg. In dieser Zeit habe sie einen umfangreichen Einblick in die Tätigkeit des gesundheitspolitischen Sprechers der Fraktion, Ulrich Siegmund, erhalten. Das Gesundheitswesen ist neben der Familienpolitik auch das Themengebiet, das die 46-Jährige für den Fall ihrer Wahl vorrangig beackern möchte. Ein Interesse, das berufsbedingt entstanden ist. Die gebürtige Bernburgerin, die in Könnern groß wurde und seit 2009 in Baalberge lebt, lernte nach der Schule zunächst Krankenschwester und absolvierte während ihrer Zeit als Pflegedienstleiterin bei der Kanzler von Pfau’schen Stiftung ein Fernstudium zur Fachwirtin im Gesundheits- und Sozialwesen. Ihre Kinder sind in die Fußstapfen der seit vier Jahren verheirateten Mutter getreten: „Meine 24-jährige Tochter arbeitet als Logopädin bei Ameos, mein 22-jähriger Sohn als Gesundheits- und Krankenpfleger bei der Salus.“

