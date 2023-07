Premiere des Fahrtages des AMC Bernburg ist am Sonnabend im Klubhaus der Jugend gut besucht. Warum Bernd Strubach zu seinen Wurzeln zurückkehrt,

AMC-Vorsitzender Thomas Beyer (links) schaut sich die Lokomotive der Spurweite N an, die Bernd Strubach zum Fahrtag mitbrachte.

Bernburg/MZ - Bernd Strubach will es noch einmal wissen. Mit 78. Der Rentner baut sich derzeit eine Modellbahnanlage der kleinen Spurweite N (Maßstab 1:160) zu Hause auf. „Irgendein Hobby muss ich ja haben. Ich will nicht nur auf der Couch liegen“, erzählt der Calbenser. Denn er könne nicht mehr so gut laufen und sei entsprechend gezwungen, viel Zeit daheim zu verbringen. Zum Glück habe seine Frau ihm sprichwörtlich grünes Licht für seinen Modelleisenbahn-Plan gegeben.