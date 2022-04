Europaweites Verbot von Plastiktüten greift auch in Bernburg

Geschäfte am Boulevard haben kaum Probleme mit neuer Vorschrift.

Bernburg/MZ - Einwegplastiktüten mit einer Wandstärke von 15 bis 50 Mikrometern sind seit dem 1. Januar offiziell in Deutschland und auch in der gesamten EU verboten. Das sind die Tüten, die normalerweise an der Kasse ausgegeben werden, um Einkäufe sicher zu verstauen. Jetzt dürfen es nur noch Einkaufstaschen aus Papier sein.