Eulenspiegel-Tour : Stempeljagd kommt wieder gut an

Bernburg - Kinder und Erwachsene für Heimatgeschichte begeistern und dies mit dem Besuch einiger Bernburger Sehenswürdigkeiten verbinden – die Eulenspiegel-Erlebnis-Tour macht es möglich. Mit dem Beginn der Sommerferien am 15. Juli bis zum 1. November lief die bereits 13. Auflage dieser Aktion, die der Bernburger Museumspädagoge Torsten Sielmon praktisch erfunden ...

Kinder und Erwachsene für Heimatgeschichte begeistern und dies mit dem Besuch einiger Bernburger Sehenswürdigkeiten verbinden – die Eulenspiegel-Erlebnis-Tour macht es möglich. Mit dem Beginn der Sommerferien am 15. Juli bis zum 1. November lief die bereits 13. Auflage dieser Aktion, die der Bernburger Museumspädagoge Torsten Sielmon praktisch erfunden hat.

„Es ist wichtig, gemeinsame Erlebnisse für die Kinder und Eltern zu schaffen. Die Menschen in der Region haben wegen Corona auch vermehrt lokale Angebote angenommen“, sagte der Geschäftsführer der Bernburger Freizeit GmbH, Thomas Gruschka, bei der Abschlussveranstaltung am Mittwoch im Eulenspiegelturm.

Mit origineller Wegbeschreibung auch Touristen angelockt

Insgesamt etwa 250 Kinder und Jugendliche, nicht nur aus der näheren Umgebung, haben sich an der diesjährigen Aktion beteiligt. Diese stand unter dem Motto: „Da muss ich hin!“ Die Tour führte vom Eulenspiegelturm zur Fähre über die Saale zum Tiergarten und mit der Parkeisenbahn zum Märchengarten in das „Paradies“.

Mit dieser originellen Wegbeschreibung wurden auch viele Tagestouristen in die Saalestadt gelockt. Die Besucher konnten diesen Erlebnispfad begehen, der zwischen den touristischen Einrichtungen der Bernburger Freizeit GmbH die ehemaligen Spuren von Till Eulenspiegel in der Saalestadt aufzeigen soll. Jeder Besuch in einer der aufgeführten Freizeitstätten wurde mit einem Eulenspiegelkopf als Stempel belohnt.

„Mit der Teilnehmerzahl liegen wir im Schnitt der vergangenen Jahre“

„Mit der Teilnehmerzahl liegen wir im Schnitt der vergangenen Jahre. Die Wandertage der Schulen im Herbst haben uns jedoch schon gefehlt“, sagte Torsten Sielmon, der mit seinen Mitstreitern für die 13. Auflage eine Premiere parat hatte. E

rstmals konnten Interessenten auch einen virtuellen Eulenspiegel-Rundgang durch die Saalestadt unternehmen und mittels eines QR-Codes die verschiedenen Stationen besichtigen. Doch dies reichte nicht aus, um an der Gewinnaktion teilzunehmen, denn virtuell konnten die Stempel nicht gesammelt werden.

Über den Hauptpreis darf sich die Bernburgerin Louisa Littmann freuen

Als Glücksfeen bei der Ziehung der Sieger agierten Rosenkönigin Carla Thalia Eckert und „Kinder-Eulenspiegel“ Tommy Haft. Über den Hauptpreis, einen lustigen Kindergeburtstag im Eulenspiegelturm, darf sich die Bernburgerin Louisa Littmann freuen. Ein Eulenspiegel-Fanpaket geht an Marlon Lehrmann aus Bernburg. Einen Erlebnis-Gutschein der Freizeit GmbH hat Frejja Silva Jung aus Hohen Neuendorf (Land Brandenburg) gewonnen. Die Tourstarter kamen also nicht nur aus der näheren Umgebung.

(mz)