Eulenspiegel-Erlebnistour und ein Gewinnspiel

Kinder und Jugendliche können in Bernburg auch an einem Gewinnspiel mit Till Eulenspiegel mitmachen.

„Kindertill“ Finley Königsberg und Thomas Gruschka, Chef der Bernburger Freizeit GmbH, sind optimistisch, die Erlebnistour auch in diesem Jahr wieder zu einem Erfolg zu machen.

Bernburg/MZ - Die Bernburger Freizeit GmbH feiert mit der Eulenspiegel-Erlebnistour ein kleines Jubiläum: Zum 15. Mal können Kinder und Jugendliche im Alter bis 18 Jahren mit der Aktionskarte Eulenspiegelköpfe sammeln. Und zwar noch bis 30. Oktober.

Mindestens drei Stempel

Und jeder, der mindestens drei Köpfe auf seiner Karte hat, nimmt an einer Verlosung teil. Zu gewinnen gibt es Hauptpreise im Gesamtwert von 600 Euro − unter anderem auch ein lustiger Eulenspiegel-Kindergeburtstag im Schloss Bernburg, berichtet Museumspädagoge Torsten Sielmon. Er hat die Tour vor Jahren erfunden, bei der Touristen, aber auch Familien mit Kindern die „schönsten Ecken in Bernburg kennenlernen“. Dabei geht es vom Eulenspiegelturm zur Fähre über die Saale zum Tiergarten und mit der Parkeisenbahn in das Paradies zum Märchengarten.

Figur mit Tradition

Thomas Gruschka, Geschäftsführer der Bernburger Freizeit GmbH, möchte mit der Aktion die Vielfalt Bernburgs für Familien und Kinder bündeln. Die Figur des Eulenspiegels, die in der Saalestadt Tradition hat, mache die Geschichte lebendig. Und der Ferienbeginn sei die ideale Zeit, mit der Eulenspiegeltour zu starten. Der Kinder-Eulenspiegel − im wahren Leben heißt er übrigens Finley Königsberg − ist das Werbegesicht der Kampagne. Er verkörpert nicht nur die Figur, sondern erzählt die Geschichte seines Namengebers, die sich in Bernburg zugetragen haben soll. Deshalb habe es nicht nur Till verdient, öfter von Besuchern angeschaut zu werden, sondern auch die Einrichtungen selbst, werben Gruschka und Sielmon gemeinsam für das Projekt.

Der Eulenspiegelturm in Bernburg ist ein Wahrzeichen der Stadt und gilt in Sachsen-Anhalt als das größte Denkmal des Volkshelden Till Eulenspiegel. Gelebt haben soll er zwischen 1300 bis 1350. Der vermutlich bekannteste Schelm und Schalksnarr Deutschlands soll die Besucher dazu animieren, auf einen abenteuerlichen Pfad zu pilgern, der zwischen touristischen Einrichtungen die ehemaligen Spuren von Till Eulenspiegel aufzeigen soll.

Auch Schulen machen mit

In diesem Jahr verfolgt Thomas Gruschka ein ehrgeiziges Ziel. Bislang hatten sich jährlich 300 bis 500 Interessenten an der Tour und dem damit verbundenen Gewinnspiel beteiligt. „Diesmal wollen wir die Zahl 1.000 schaffen“, sagt Gruschka, der optimistisch ist, diese Schallmauer erreichen zu können.

Die Aktionskarten mit Gewinnmöglichkeit zur virtuellen Erlebnistour gibt es übrigens kostenlos in der Stadtinformation und allen teilnehmenden Einrichtungen der GmbH. Jeder Besuch eines der Freizeitangebote wird mit einem Eulenspiegelkopf als Stempel belohnt. Zudem sollen die Karten an ausgewählten Stellen von Mitarbeitern der GmbH aktiv verteilt werden. Zuversichtlich ist Gruschka auch deshalb, weil sich im September noch einige Schulen an der Aktion beteiligen werden.

Die Geschi9chte nahe bringen

Für Torsten Sielmon geht es allerdings nicht nur allein darum, Spaß zu bieten. Ihm ist auch wichtig, die Historie Eulenspiegels den Besuchern nahe zu bringen. Denn es gehe auch um die Vermittlung von Bildung. Vor allem angesichts der Tatsache, dass rund 60 Prozent der bislang in der Vergangenheit Teilnehmenden außerhalb Bernburgs beheimatet sind.