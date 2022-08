Etwa 300 Teilnehmer werden erwartet

Zu Fuß und per Rad die Wilhelmstraße in Bernburg hinauf

Bernburg/MZ - Die sogenannten „Wiederholungstäter“ sind bei der Stadt Bernburg im Gegensatz zum hiesigen Amtsgericht gern gesehene Gäste. „Wir hoffen, dass sie auch diesmal wieder − vor allem aus dem Harz − zum Bergzeitfahren kommen werden“, sagt Marcin-Jan Franke, Sachgebietsleiter im Amt für Kinder- und Jugendförderung, zuständig für das Bergradzeitfahren sowie den Bergzeitlauf in der Bernburger Wilhelmstraße. Die Organisation der Veranstaltung liegt in den Händen von Thomas Haedicke.

Preise werden verlost

Termin für die traditionelle Veranstaltung, die 2022 übrigens zum 15. Mal ausgerichtet wird, ist am Freitag, 2. September. Und zwar in der Zeit von 14 bis 18 Uhr. Neben den Fahrradfahrern haben dann auch die Läufer die Möglichkeit, die steile Wilhelmstraße hinauf zu sprinten. Und wer es sich zutraut, kann selbstverständlich auch bei beiden Wettbewerben starten. Am Ende der Veranstaltung werden unter allen Teilnehmern des sportlichen Wettkampfes zahlreiche Sachpreise sowie zwei neue, gesponserte Fahrräder als Preise verlost.

Unterstützt wird das Projekt vom PSV Bernburg, der nicht nur eine professionelle Zeitmessung zur Verfügung stellt, sondern sie auch betreut. Weitere Helfer sind das DRK, die Verkehrswacht, das Radsportmuseum Course de la Paix und das Fahrradgeschäft „Bikes ’n’ More“, das zudem kostenfrei Leihfahrräder für die Teilnahme am Wettbewerb zur Verfügung stellt.

Fünf Altersklassen

Alle kleinen und großen Fahrradfahrer oder Läufer erhalten eine Startnummer und treten in fünf verschiedenen Altersklassen gegeneinander an. Gruppe 1 bis einschließlich 13, Gruppe 2 ab 14 bis einschließlich 21, Gruppe 3 ab 22 bis einschließlich 40, Gruppe 4 ab 41 bis einschließlich 60 und Gruppe 5 ab 61 Jahre.

Anmeldungen für die Rennen erfolgen am Veranstaltungstag direkt vor Ort. Start ist am Saaleplatz. Die Teilnahme ist kostenlos. Marcin-Jan Franke ist zuversichtlich, dass auch in diesem Jahr etwa 300 Teilnehmer mit von der Partie sein werden.