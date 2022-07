Erzieher erreichen in Bernburg den Zielhafen

Bernburg/Löderburg/MZ - Nach stürmischer Seefahrt sind zehn Schulabsolventen als Staatlich Anerkannte Erzieher unbeschadet in den Hafen eingesegelt. Birgit Sielmon, Leiterin der Fachschule für Sozialwesen bei der Stiftung Evangelische Jugendhilfe, wählte in ihrer Festansprache das Gleichnis eines Segelschulschiffs, um die vierjährige Weiterbildungsreise der acht Frauen und zwei Männer zu beschreiben. Am Dienstag nahmen sie − passend dazu am Ufer des Löderburger Sees − im Rahmen einer kleinen Festveranstaltung ihre Abschlusszeugnisse für ihre berufsbegleitende Fachschulausbildung entgegen.

