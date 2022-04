Ersthelfer (19) wird in Bernburg schwer verletzt und beraubt

Junger Mann sprach mit einer Frau mit Selbstmord-Absicht. Wie es zur anschließenden Konfrontation kam und was der Polizeisprecher sagt.

Bernburg/MZ - Es sollte nach etlichen Monaten des Lockdowns ohne Feiern, Feten und Freunden endlich ein ausgelassener Abend werden. Und der lang ersehnte offizielle Abschluss der Schulzeit. Doch die Abiball-Nachfeier im Kurhaus am vergangenen Samstag für die Caroliner bleibt nun einigen in schmerzlicher Erinnerung. Denn für einen der Partygäste endete die Nacht in der Notaufnahme inklusive mehrerer Knochenbrüche. Dabei wollte er selbst nur helfen.