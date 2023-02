Es kann bald losgehen auf der Saale: Das erste Boot, in dem Touristen künftig auf dem Fluss schlafen sollen, ist aus Frankreich eingetroffen. Was jetzt noch fehlt.

Erstes Hausboot für Bernburg hängt am Haken

Hausboot am Haken: Das Hausboot von Boris Funda ist da.

Bernburg - In der Werft in Mukrena ist das erste Hausboot vom Bootsverleih Funda angekommen. Wie die MZ berichtet hat, wurde es in Frankreich gefertigt, damit es künftig als schwimmendes Urlaubsdomizil für Touristen dienen kann. Die Gäste sollen damit die Saale zwischen Merseburg und Calbe erkunden. Die ersten Urlauber werden bereits im April erwartet.