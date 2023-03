Erster Zahnarzt in Schweden war Bernburger

Joel Assur war erster Hofzahnarzt in Schweden.

Bernburg/Stockholm/MZ - „Was gibt es Schöneres als einen mit schönen Zähnen geschmückten und gut ausgestatteten Mund, dessen Weiße durch die leuchtend rote Farbe des Zahnfleisches noch verstärkt wird? Macht diese Farbabstufung in Verbindung mit der Anordnung der Zähne nicht ein attraktives Objekt aus? Andersherum, wie unangenehm ist Zahnlosigkeit? Sobald ein Mund in diese schadhafte Situation geraten ist, passiert Folgendes: Die Stimme verändert sich, die Aussprache leidet, die Wangen sind hohl und hängen herab, das Kinn hebt sich und zeigt auf die Nase, die Zeichen des Alters folgen sichtbar auf diesen Verfall.“ Das schrieb Joel Assur, Hofzahnarzt beim Schwedenkönig Gustav IV. in seiner Arbeit „Kurze Mitteilung der häufigsten Zahnkrankheiten“ von 1799.