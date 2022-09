Erster Landmarkt am Grimschlebener Schafstall

Am Samstag bieten zahlreiche regionale Händler ihre Ware an.

Burkhard Thiem (v.l.), Joachim Grossert und Angelika Böhlk schauen sich die neue Bandhauer-Ausstellung im Schafstall in Grimschleben an.

Grimschleben/MZ - Schafe wie einst werden zwar an diesem Tag nicht blöken, dafür wird der Schafstall in Grimschleben am Samstag, 1. Oktober, wieder zum Leben erweckt werden. Denn dann wird in der Zeit von 10 bis 17 Uhr der erste Landmarkt auf dem Gelände dieses besonderen Bauwerkes veranstaltet. Die Idee dazu hatten Angelika Böhlk von der Kulturstiftung Bernburg und ihre Mitstreiter, um das Bauwerk wieder ins Licht der Öffentlichkeit zu rücken.