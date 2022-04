Erste Mieterin zieht ins Sophienstift Bernburg ein

Für sechs Millionen Euro ist am Louis-Braille-Platz in nur elf Monaten ein moderner Viergeschosser entstanden.

Bernburg/MZ - Mit Brot und Salz ist Martina Fritzsche am Donnerstag von Stiftungsdirektorin Daniela Schieke im neuen Zuhause empfangen worden. Peter Arlt, geschäftsführender Vorstand der Wohnungsgenossenschaft Bernburg, überreichte der 65-Jährigen einen großen symbolischen Schlüssel und einen kleinen echten. Denn sie ist die erste Mieterin des am Louis-Braille-Platz für rund sechs Millionen Euro errichteten Sophienstifts - in Rekordbauzeit von elf Monaten. Laut Peter Arlt vor allem ein Verdienst von Architektin Dagmar Menzel und Bauleiter Jens Träber.