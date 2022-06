Bereits seit 40 Jahren ist Erich Buhmann Parteimitglied bei den Grünen, ebenso lange auch auf kommunalpolitischer Ebene aktiv, davon 15 Jahre lang im Salzlandkreis. Zum zweiten Mal kandidiert der Professor der Hochschule Anhalt für den Landtag Sachsen-Anhalt. „Die Region Bernburg hat ein großes, noch nicht ausgeschöpftes Potenzial für eine lebenswerte Zukunftsregion. Daher muss die Saalestadt endlich kompetent im Landtag in Magdeburg vertreten werden. Hierfür würde ich gerne all meine Erfahrung einbringen“, begründet der gebürtige Augsburger seine Bewerbung. Der Wahlbernburger, der am Dienstag seinen 66. Geburtstag feierte, verfolgt dabei noch ein weiteres Ziel, das ihm Herzen liegt. „Es ist unglaublich traurig, dass die Politikverdrossenheit so groß ist. Wir wollen versuchen, die Bürger mitzunehmen und sie dafür zu gewinnen, aktiv am politischen Leben teilzunehmen und ihre Ideen in Entscheidungsprozesse einzubringen.“ Erich Buhmann ist in einem „grünen Beruf“ tätig.

