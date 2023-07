Kinderreporter unterwegs Eric Binnebößel erklärt die Arbeit des „Bärenhausener Kuriers“ in der Bernburger Kinderstadt

In diesem Jahr gab es erneut eine tägliche Ausgabe der eigenen Zeitung in der Kinderstadt „Bärenhausen“ in Bernburg. Welche Storys erzählt wurden und warum der Verantwortliche vom Fach ist.