Ergotherapeutin eröffnet zweite Praxis in Bernburg

Weshalb Mandy Nahrstedt die Räumlichkeiten in der Mozartstraße zu klein geworden sind.

Mandy Nahrstedt (3. v. l.) hat am Freitag mit ihrem Team ihre neue Praxis eröffnet.

Bernburg/MZ - Die eine Weile leer stehenden Räume der ehemaligen Chirurgie in der Bernburger Friedensallee werden wieder mit neuem Leben erfüllt. Im Foyer des Hauses wartete für die Besucher zur Feier des Tages ein Gläschen Sekt. Außerdem gab es am kalten Büfett Schnittchen für den Hunger zwischendurch. Das Team der Ergotherapie-Praxis von Mandy Nahrstedt ist der neue Mieter und hatte am Freitag alle Interessenten zur Eröffnung eingeladen, auch einen Blick hinter die Kulissen zu werfen.