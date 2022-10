Erfolgreiche Jugendzüchter

Alsleben/MZ - Auch wenn das 111-jährige Bestehen kein Jubiläum im klassischen Sinne ist, so zeugt es doch von Tradition, Zusammenhalt und Gemeinschaftsgefühl. In diesem Sinne haben die Mitglieder des Rassekaninchenzuchtverein G3 Alsleben und Umgebung am Wochenende die Saaletalschau in der Gärtnerei Saaletal ausgerichtet.