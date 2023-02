Ein Loch in der Erde hat sich direkt zwischen Sport- und Spielplatz in Preußlitz aufgetan. Das Loch hat ist unter der Erdoberfläche deutlich größer. Wie konnte es dazu kommen?

Loch tut sich am Spielplatz in Preußlitz auf - Gelände weiträumig abgesperrt

Preußlitz Ortsbürgermeister Gerd Kammholz steht vor dem Loch am Sportplatz.

Preußlitz/MZ - Plötzlich tat sich die Erde auf: Offenbar am Mittwoch hat sich direkt am Sportplatz in Preußlitz ein Erdfall ereignet. „Unser technischer Leiter vom Sportverein hat ihn entdeckt und uns gleich informiert“, erzählt Ortsbürgermeister Gerd Kammholz (parteilos). Daraufhin wurde das Gelände weiträumig abgesperrt.