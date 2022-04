Erdbeeren an Schule in Bernburg im nächsten Jahr

Bernburg/MZ - Auf die Kinder der Klasse 2c an der Bernburger Grundschule Johann Wolfgang von Goethe hat am Freitagvormittag eine Überraschung gewartet. Eine Stunde vor der großen Pause hatten sie unter freiem Himmel Unterricht auf eine andere Art und Weise. Es ging in den Schulgarten, wo Ronny Beier auf sie wartete. Im Gepäck hatte er Pflanzen. Erdbeeren, Thymian, Salbei, Rosmarin und Pfefferminze zählten dazu. Und auch ein Kasten, in dem ein Hochbeet angelegt werden sollte. Erde zum Auffüllen war ebenfalls vorhanden. So machten sich die Jungs und Mädchen daran, ein Hochbeet anzulegen und zu bepflanzen. Lange gebeten werden mussten sie nicht. Klassenlehrerin Petra Kamprath musste den Eifer sogar ein wenig bremsen, da sich die Kinder sogleich auf die Säcke mit den je 40 Litern Erde stürzen wollten. „Nicht allein nehmen“, mahnte sie an und so packten mehrere Kinder mit an und trugen den Sack zur nahen Kiste für das Hochbeet.