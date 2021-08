Er hat den Rekordwuchs am Bernburger Wasserturm

Noch nie war eine seiner Sonnenblumen so hoch wie in diesem Jahr. Schon jetzt misst sie 4,38 Meter.

Bernburg/MZ - Egal, wie sich Hagen Emmer reckt und streckt - er kommt beim besten Willen nicht an die Spitze seiner Megasonnenblume heran. Mit einem Zollstock hat er nachgemessen: Stolze 4,38 Meter zeigt dieser als Höhe der Pflanze an. Rekordverdächtig! Das ist auch bei den Nachbarn des Bernburgers nicht unentdeckt geblieben. „Einige haben mich gefragt, was ich denn da für eine Palme habe“, erzählt Emmer und stellte es dann auch gleich richtig.

Von wegen Palme - der Rekordwuchs ist eine herkömmliche Sonnenblume. Eine Pflanzenart, die der 55-Jährige schon seit Jahren in seinem Garten anpflanzt. Mit wetterbedingt mal mehr und mal weniger Erfolg. Einmal hatte eine Pflanze immerhin 3,80 Meter an Höhe erreicht. „Dann war aber der Kopf zu schwer und die Blüte ist abgeknickt“, erzählt Emmer. Doch in diesem Jahr ist alles anders. Ganz offensichtlich hat der Riesenwuchs sogar den aus dem Jahr 2009 stammenden Rekord aus Bernburg überboten. Damals berichtete die MZ über eine 4,20 Meter hohe Sonnenblume. Doch auch jetzt dürfte Emmers Pflanze noch nicht ihre endgültige Maximalhöhe erreicht.

Hagen Emmer kann sich in diesem Jahr über eine mehr als vier Meter hohe Sonnenblume freuen. Foto: Conny Schreiber

Wie es dazu kommen konnte?

„Das liegt am Wetter“, ist Emmer überzeugt. So viel Regen und wenig Hitze - optimal für die Pflanzen, die laut Bundesamt für Naturschutz ihren Ursprung in Nord- und Mittelamerika haben und deren Samen von spanischen Seefahrern nach Europa gebracht wurden. Kurios bei dieser Pflanze: Die Sonnenblume richtet ihren „Kopf“ nach der Sonne aus. Das können Emmer und seine Nachbarn in den kommenden Tagen hautnah beobachten, denn ab sofort ist strahlender Sonnenschein vorhergesagt.

Die Riesenpflanze vom Wasserturm, denn ganz in der Nähe wächst sie in einem der Gärten, ist aber nicht die einzige, an der sich Emmer derzeit erfreuen kann. Denn mindestens genauso rekordverdächtig dürfte auch sein Riesenkürbis werden. „Diese Sorte habe ich dieses Jahr das erste Mal gepflanzt“, berichtet Emmer. Dennoch kann er zusehen, wie eines der Gewächse Kilo um Kilo zulegt. Bis zu Halloween am 31. Oktober soll Hagen Emmers Riesenkürbis noch weiter ordentlich an Gewicht gewinnen, um dann vielleicht zum großen Gruseln ausgehöhlt zu werden. In Anbetracht der zu erwartenden Größe dürfte das für den Hobbygärtner ein abendfüllendes Programm werden.