Bernburg/MZ - Schluss mit Weihnachten in Bernburgs Innenstadt. In dieser Woche ist der Weihnachtsbaum auf dem Karlsplatz abgeschmückt und abtransportiert worden. Ein kleines Stück als Erinnerung an die Coloradotanne kann sich nun aber jeder Bernburger sichern.