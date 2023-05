Auf ein Grundstück haben ein Bürgermeister-Sohn und der Ex-Ortschef geboten. Nun soll Ilberstedts Gemeinderat abstimmen, ob und an wen es verkauft wird. Welche Rolle eine Verpachtung dabei spielt.

Dieser Weg hinter dem Tor ist verpachtet samt Vorkaufsrecht für den Pächter. Roland Halang, der die Fläche samt eines Nachbargrundstücks selbst kaufen will, kritisiert, dass der Ilberstedter Gemeinderat über die Verpachtung weder informiert wurde noch darüber abstimmen durfte.

Ilberstedt/MZ - Im Ilberstedter Grundstücksstreit bahnt sich eine Entscheidung an. Der Bauausschuss der Gemeinde befasst sich morgen Abend in nichtöffentlicher Sitzung mit der Frage, an wen eine brachliegende Fläche hinter dem ehemaligen Dorfkonsum verkauft oder verpachtet werden soll.