Bei Bauarbeiten am Kurhaus in Bernburg ist eine Kopfbedeckung aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Wie es damit nun weitergeht.

Bernburg/MZ - Ganz vorsichtig holt Martin Planert den völlig durchgerosteten Stahlhelm aus einer blauen Tüte seines Kofferraums. „Er ist schon sehr brüchig“, sagt der für den Salzlandkreis zuständige Dezernent vom Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie mit Sitz in Halle. Doch diese Tatsache schmälert für ihn nicht diese unerwartete Entdeckung, die vor ein paar Tagen in Bernburg gemacht wurde. Denn für Planert ist es das erste Mal in seiner Laufbahn, dass er solch einen Fund in den Händen halten kann. „Das ist eine echte Seltenheit, auch wenn in diesem Jahr schon ein solcher Helm bei Grabungen in einem Bombentrichter gefunden wurde“, sagt Planert.