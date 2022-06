Engagierter Jugendbeirat in Bernburg für weitere vier Jahre berufen

Bernburg/MZ - Für den 2018 gegründeten Jugendbeirat der Stadt Bernburg beginnt am Freitag eine neue Amtszeit. Der Stadtrat hat während seiner jüngsten Sitzung folgende sieben Mitglieder für vier Jahre berufen: den Erzieher Alexander Buch (21), den Studenten Max Marohn (20), die Carolinum-Gymnasiasten Tommy Haft (16), Stella Herbst (17) und Eric Binnebößel (18), die Erzieherin Alina Golke (23) sowie Fabian Golke (16), Schüler an der Freien Schule Anhalt in Köthen.

