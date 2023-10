Der kommunale Versorger hat die Preise für seine neuen Sondertarife unter der Dachmarke „Meine BernburgEnergie“ festgelegt. Was Kunden ab kommenden Monat für Strom und Gas zahlen.

Die Stadtwerke Bernburg bieten ab dem nächsten Monat Erdgas mit einem Arbeitspreis von 9,7 Cent je Kilowattstunde an.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bernburg/MZ. - „Wir haben Wort gehalten“ sagt Vertriebsleiter Ralf Bergt. Wie vor zwei Monaten in der MZ angekündigt, bieten die Stadtwerke Bernburg (SWB) ab 1. November Strom- und Erdgastarife unter der neuen Dachmarke „Meine BernburgEnergie“, an, die deutlich unter der staatlichen Energiepreisbremse liegen. Rund 2.000 Kunden haben sich bisher registrieren lassen und wollen ab dem nächsten Monat die Angebote in Anspruch nehmen.