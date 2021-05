Endlich Pfarrerin in der St. Kilian-Kirche

Gebürtige Bernburgerin ist nach zweijährigem Vikariat in der Schackstedter Kirche in ihr Amt eingeführt worden.

Schackstedt - Zwei Jahre lang hat sie sich auf diese Aufgabe vorbereitet. Am Pfingstmontag war es endlich soweit: Claudia Drese ist in der Schackstedter Kirche St. Kilian in einem Festgottesdienst von Kreisoberpfarrer Sven Baier als Pfarrerin in ihr Amt eingeführt worden.

„Die Ordination ist für mich sowohl ein Abschluss als auch ein Neubeginn“, sagt Claudia Drese. Die Evangelische Landeskirche Anhalts erteile ihr damit auf Lebenszeit das Recht und die Aufgabe, öffentlich zu predigen, das Abendmahl auszuteilen und zu taufen, heißt es in einer Pressemitteilung der Landeskirche.

„Nach vielen Jahren der Ausbildung ist der Moment gekommen, an dem ich vor Gott und den Gemeinden versprechen kann, ordentlich meinen Dienst als Pfarrerin zu tun. Gleichzeitig freue ich mich sehr auf den damit verbundenen Segen und die Berufung in diesen Dienst.“

Kontakt zur Geburtsstadt nicht abgerissen

Geboren ist sie 1981 in Bernburg. Als sie etwa zwei Jahre alt war, zogen die Eltern aber nach Zerbst, wo Claudia Drese aufwuchs und zur Schule ging. Da ihre Großeltern aber nach wie vor in Bernburg lebten, riss der Kontakt zu ihrer Geburtsstadt nie ganz ab. Über den Schulchor fand sie ihren Weg in die Kirche. Damals habe die Kantorei in der Schule angefragt, ob es interessierte Schüler gebe, die beim Weihnachtsoratorium mitsingen wollen, hat Claudia Drese in einem früheren Gespräch mit der MZ gesagt.

Dieses Erlebnis prägte die Schülerin damals so, dass sie fortan im Kirchenchor mitsang. Vor allem die Gemeinschaft, die sie in der Kirchengemeinde kennenlernte, hat sie beeindruckt. Sie habe sich sofort wohlgefühlt. Daher hat sie sich im Jahr 2000 taufen lassen und danach begonnen, Theologie zu studieren.

Gemeindepraktikum in der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Südafrika

Damals habe sie aber noch gar nicht die Intention gehabt, einmal Pfarrerin zu werden. Sie habe sich für die Theologie entschieden, „weil sie alle meine Interessen, wie Sprache, Musik und Geschichte, vereint“, hat Claudia Drese 2019 im MZ-Gespräch gesagt. Nach dem Studium in Halle und Jena arbeitete sie dann zunächst auch erst zehn Jahre lang als Wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Theologischen Fakultät Halle im Fach Neuere Kirchengeschichte sowie in einem Projekt zur Pietismusforschung an der Sächsischen Akademie der Wissenschaften in Leipzig. 2018 absolvierte sie schließlich ein Gemeindepraktikum in der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Südafrika.

Irgendwann war die Zeit dann aber reif für die Ausbildung zur Pfarrerin. Sie habe nicht nur am Computer sitzen und Texte verfassen, sondern etwas mit Menschen machen wollen, sagte sie einst. Und so kam es, dass sie schließlich als Vikarin zurückkehrte nach Bernburg, wo sie sich in der Martinsgemeinde bis März dieses Jahres in der Praxis auf ihren Dienst als Pfarrerin vorbereitet hat, wozu auch erste eigene Predigten gehörten. Das theoretische Rüstzeug - wie Taufe, Trauung , Bestattung oder auch Liturgie - eignete sie sich währenddessen im Predigerseminar in Wittenberg an.

Ihren Probedienst wird Claudia Drese in den kommenden drei Jahren in den Kirchengemeinden der Region Südwest des Kirchenkreises Bernburg leisten. (mz)