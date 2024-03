Mit Bettina Thormann verlässt eine feste Größe die Könneraner Kita „Märchenland“. Was die Erzieherin an ihrem Beruf geliebt hat.

Bettina Thormann geht als stellvertretende Leiterin der Kita „Märchenland“ nun in den Ruhestand.

Könnern/MZ - Lieb, aber konsequent. Auf spielerische Art und Weise Werte und Normen vermitteln, wie Teilen und Helfen. Der Spaß darf nie zu kurz kommen. Und viel Bewegung an der frischen Luft, egal bei welchem Wetter. Das waren die Prinzipien, die im Berufsleben von Bettina Thormann ganz oben standen. Am Donnerstag hat die Könneranerin ihren Ausstand in der Kindertagesstätte „Märchenland“ gegeben.