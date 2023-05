Bernburg/MZ - Erstmals werden die kommunalen Kitas und Horte der Stadt Bernburg in den kommenden Sommerferien für zwei volle Wochen geschlossen. Betroffenen Familien wird eine Bedarfsbetreuung für ihre Kinder in einigen wenigen Einrichtungen angeboten. Grund für den vorprogrammierten Ärger bei den Eltern, die ihre Sprösslinge in dieser Zeit größtenteils selbst oder von Oma und Opa betreuen, ist der vor einem Jahr erzielte Tarifabschluss im Sozial- und Erziehungsdienst. Beschäftigte haben seitdem Anspruch auf bis zu vier zusätzliche Regenerations- und Umwandlungstage pro Jahr, was Personalengpässe nach sich zieht.

