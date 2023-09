Nicht nur Bernburg, nicht nur Könnern: Der Kreiselternrat sammelt jetzt Beispiele für Lehrermangel aus dem ganzen Salzlandkreis. Schon jetzt gebe es immer wieder Hilferufe, wenn Lehrer plötzlich ausfallen, sagt der Vorsitzende Kay Lorenz. Und er hat auch eine Idee, warum das Problem gerade jetzt so groß ist.

Familienleben in Sachsen-Anhalt

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bernburg/Staßfurt - Schüler, die in Bernburg auf die Straße gehen, weil an ihrer Grundschule seit den Ferien durch den Ausfall reihenweise Unterricht nicht stattfinden kann. Grundschüler in Könnern, die aus dem selben Grund zurück ins Homeschooling geschickt werden. Traurige Einzelfälle? Nein, sagt Kay Lorenz: „Solche Hilferufe erreichen uns aus allen möglichen Schulen immer wieder – aus allen Ecken des Salzlandkreises.“