Initiative an Weihnachten Von Elfen und Wünschen: Bernburgs besondere Weihnachtsaktion

Die Elfenbaum-Initiative in Bernburg verwandelt Mitarbeiter der Lebenshilfe in Weihnachtselfen, die Kindern in Heimen besondere Wünsche zu Weihnachten erfüllen. Sie erfüllen Wünsche und schaffen unvergessliche Momente.