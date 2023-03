Nach vierjähriger Pause findet am 1. April wieder das Bernburger Kneipenfest statt. Welche Programme die elf teilnehmenden Lokale bieten und wie Interessierte an Eintrittskarten kommen.

Elf Lokalitäten in Bernburg locken mit Livemusik zum Kneipenfest am 1. April

Bernburg/MZ - Unter dem Motto „Nur einmal bezahlen – überall dabei sein“ findet nach fast vier Jahren Pause wieder das Bernburger Kneipenfest statt. Insgesamt elf Lokalitäten beteiligen sich an dem Spektakel, das viel Live-Musik zu bieten hat. Am Samstag, 1. April, beginnt das Fest ab 20 Uhr in Restaurants, Bars und Kneipen quer über das Stadtgebiet verteilt.