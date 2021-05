Einzelhandel ab morgen geöffnet

Immer mehr Geschäfte schlossen in der Berrnburger Innnenstadt. Wie hier das Geschäft Geheimtipp am Karlsplatz. Jetzt kann für Terminkauf wieder geöffnet werden.

Bernburg/MZ - Vier von 14 Regionen in Sachsen-Anhalt haben am Dienstag noch dreistellige Sieben-Tage-Inzidenzen aufgewiesen. Darunter ist auch der Salzlandkreis mit einem Wert von 101,0. Damit gibt es weiterhin keine Öffnungsperspektive für Kontaktsport oder Außengastronomie. Neben Magdeburg und Anhalt-Bitterfeld gilt die Notbremse nun auch im Bördekreis und in Dessau-Roßlau nicht mehr. Hingegen dürfen ab Donnerstag im Salzlandkreis Einzelhandelsgeschäfte des nichtalltäglichen Bedarfs wie Parfümerien, Modeboutiquen oder Juweliere für Termineinkäufe öffnen, weil am Dienstag die 150er-Inzidenzschwelle am fünften Werktag hintereinander unterschritten wurde.

Das Gesundheitsamt meldete vier neue Corona-Positivtests, unter anderem aus der Bernburger Martinszentrum-Kita. Derzeit gelten 481 Einwohner als erkrankt. 101 von ihnen leben in Bernburg, 23 in Könnern, 21 in Nienburg und 17 in der Verbandsgemeinde Saale-Wipper. Durch vier weitere Todesfälle stieg die Zahl der Menschen, die in Zusammenhang mit der Pandemie starben, auf 338 an. Es handelt sich um einen 67-Jährigen aus Saale-Wipper, eine 63-jährige Hecklingerin sowie eine 63 Jahre alte Frau und einen 82 Jahre alten Mann aus Schönebeck.

27 Covid-19-Patienten werden momentan in den Kliniken des Salzlandkreises medizinisch versorgt, acht davon liegen auf der Intensivstation. Laut Divi-Register waren am Dienstag in den Ameos-Kliniken alle 36 bereitgestellten ITS-Betten belegt. (mz/tad)