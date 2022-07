Einwohner von Wohlsdorf in Sorge - aus dem verschlammten Dorfteich fließt kein Wassertropfen für die Feuerwehr

Die Einwohner von Wohlsdorf machen sich Sorgen um den Teich in ihrem Dorf.

Wohlsdorf/MZ - Man könnte meinen, wenn das Haus an einem Dorfteich steht, ist man im Ernstfall - wenn es brennt - bestens vor den Flammen geschützt. Aber nicht in Wohlsdorf. Denn obwohl beim jüngsten Unwetter vor zwei Wochen ein Blitz direkt in das Haus neben dem Teich einschlug und das Dach zu brennen begann, konnte die Feuerwehr keinen einzigen Liter aus dem benachbarten Teich entnehmen. „Wenn wir hier versuchen, Wasser aus dem Teich zu pumpen, würde nach fünf Minuten kein Tropfen mehr kommen.“ Davon ist Jens Hartmann, stellvertretender Wehrleiter der Feuerwehr Biendorf/Crüchern, fest überzeugt. Stattdessen würden kiloweise Algen angesaugt werden. Und die Technik wäre wahrscheinlich schrottreif.