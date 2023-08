Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Könnern/MZ - In den vergangenen drei Jahren hatten die Landwirte tiefe Sorgenfalten auf der Stirn. Die Dürresommer hatten die Erträge in den Keller gedrückt und zu erheblichen finanziellen Einbußen bei den Agrarbetrieben geführt. Nachdem die Gerstenernte nun abgeschlossen ist, können die Bauern wieder etwas optimistischer in die Zukunft blicken. Nach dem Tiefstand im Jahr 2020 mit 63 Dezitonnen pro Hektar und 72,7 Dezitonnen 2022 betrug der Ertrag dieser Getreidesorte in diesem Jahr immerhin 77 Dezitonnen pro Hektar im Salzlandkreis. Die Unternehmen in der Region Könnern liegen dabei mindestens im Landesdurchschnitt.