Ilberstedt/MZ - Ein Wassertank mit einem Fassungsvermögen von 1.600 Liter, zahlreiche Werkzeuge, Schere und Spreizer für im Fahrzeug eingeklemmte Unfallopfer: Das alles kann das Einsatzfahrzeug HLF 20/16 der Freiwilligen Feuerwehr Ilberstedt. Und noch so einiges mehr. Davon haben die Gründungsmitglieder im Jahr 1898 nicht mal zu träumen gewagt: Sie hatten in den Anfangsjahren lediglich einen so genannten Zubringer - also eine Art Pendelpumpe - zur Verfügung. Und der ist noch heute im Besitz der Feuerwehr, wenn auch nur noch zu Anschauungszwecken.