Einladung zur Bikertour durch den Burgenlandkreis

Jens Löweke (von links), Raik Rieger und Jens Weber laden Biker aus der Region ein, an der Ausfahrt im Burgenlandkreis am 18. September teilzunehmen.

Bernburg/MZ - Am Sonntag, 18. September, ist es so weit. Motorradfahrer aus Sachsen-Anhalt und Sachsen laden an diesem Tag zu einer inklusiven Bikerfahrt durch den Burgenlandkreis ein, informiert Raik Rieger, begeisterter Biker aus Könnern.