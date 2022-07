Eine Zeitreise beim Aktionstag in Plötzkau

Schlossverein präsentiert seinen Gästen ein abwechslungsreiches Programm in den alten Gemäuern. Warum sich echtliche Burgfräuleins ein Stelldichein gaben.

Plötzkau/MZ - Eine Zeitreise 500 Jahre zurück haben die Besucher des Schlosses in Plötzkau am Sonntag erlebt. Auf dem Schlossgelände herrschte reges Treiben mit etlichen Burgfräuleins und Rittern, denn der Schlossverein bot den Besuchern einige Attraktionen. Seit 2019 lädt der Schlossverein zum Spiel-Spaß vor allem für den Nachwuchs ein, um einmal in die Rollen der einstigen Bewohner des Plötzkauer Schlosses zu schlüpfen.