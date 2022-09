Eine Versicherung für E-Scooter ist Pflicht

Bernburg/MZ - E-Scooter werden immer beliebter. Und zwar nicht nur in Großstädten. Auch im Stadtbild Bernburg sind sie immer häufiger zu sehen. Schließlich gelten sie als ein möglicher Teil der Mobilitätswende. Denn die Tretroller mit einem Elektroantrieb sind klein, wendig und dank eines Klappmechanismus auch leicht zu transportieren. Doch es gibt auch Probleme. In Berlin beispielsweise verstopfen deren Nutzer Gehwege und Zufahrten, sodass Fußgänger ihr liebe Not mit dem Durchkommen haben. Doch auch in Bernburg ist die E-Scooter-Welt nicht nur rosa.