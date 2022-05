Neues Gerätehaus der Feuerwehr Biendorf und Wohlsdort wird eingeweiht

Wohlsdorf/MZ - „Als ich hier angefangen habe, waren die Feuerwehren Biendorf und Wohlsdorf wie Feuer und Wasser“, sagt Biendorfs ehemaliger Wehrleiter Jens Hartmann. Es habe Überzeugungsarbeit auf beiden Seiten gebraucht, um aufeinander zuzugehen. Bei gemeinsamen Einsätzen, bei gemeinsamer Ausbildung fiel die Mauer in den Köpfen, wurde aus Rivalität Freundschaft. Heute, vier Jahre nach der Fusion beider Wehren, seien die knapp 100 Mitglieder eine verschworene Truppe. Und die hatte am vergangenen Samstag allen Grund zum Feiern. Denn anderthalb Jahre nach Inbetriebnahme des Feuerwachenneubaus in Wohlsdorf folgte endlich dessen offizielle Einweihung. „Pandemiebedingt war es leider nicht eher möglich“, erklärt Marcus Hillegeist, Leiter der Ortsfeuerwehr Biendorf/Wohlsdorf.