Bildhauer Daniel Priese schafft in 600 bis 700 Arbeitsstunden aus einem Rohsandsteinblock eine Replik der Göttin der Gerechtigkeit, die bald das Regierungsgebäude am Markt krönen soll.

Bernburg/Halberstadt/MZ - Unter einem Zeltplanendach auf dem Werkstatthof am Halberstädter Stadtrand schlummern die beiden Schönen. Die Wintersonne, die an diesem eiskalten Vormittag am blauen Himmel emporwächst, taucht mit ihren Strahlen eine der Damen in ein gleißendes, beigefarbenes Licht. Sie ist korpulenter als ihre Nachbarin mit der schwarzen Patina. Noch. In drei Monaten, im Mai, soll sie ihr ähneln wie eine Zwillingsschwester: 2,70 Meter hoch und etwa 2,6 Tonnen schwer. Dann will Bildhauer Daniel Priese sein Werk vollendet haben - nach schätzungsweise 600 bis 700 Arbeitsstunden.