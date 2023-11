Was die Besucher am 16. Dezember auf dem Neumarkt erwartet.

Weihnachtsmarkt in Alsleben

Der Weihnachtsmann kommt in Alsleben seit jeher in Begleitung von Frau Holle und den Engeln.

Alsleben/MZ. - Ein außergewöhnliches Jahr mit ungewöhnlich vielen Veranstaltungen neigt sich für die Alslebener so langsam dem Ende entgegen. Denn 2023 hat die Schiffer- und Mühlenstadt ihr 1050-jähriges Bestehen groß gefeiert. Ein Höhepunkt steht neben dem Karneval aber auf jeden Fall noch auf dem Programm: Der Weihnachtsmarkt, für den die Planungen natürlich längst begonnen haben. Über den aktuellen Stand der Vorbeitungen wurde jüngst in der Sitzung des Kulturausschusses berichtet. Stattfinden soll der Weihnachtsmarkt am Samstag, 16. Dezember, ab 15 Uhr.