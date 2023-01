Ein Leben mit Autos - Matthias Wagner vom Skoda-Autohaus in Bernburg schaut auf Vierteljahrhundert zurück

Vor 25 Jahren wurde das Skoda-Autohaus in Bernburg eröffnet. Wie Matthias Wagner die Geschäfte in dem Familienunternehmen fortführt.

Matthias Wagner (r.) und sein Team vom Skoda-Autohaus Wagner und Sohn in Bernburg feiern 25-jähriges Bestehen.

Bernburg/MZ - Sein halbes Leben geht er schon durch die Tür dieses Autohauses: Matthias Wagner. Und das mindestens noch genauso gern wie zu den Anfängen, als das Skoda-Autohaus Wagner & Sohn an der Magdeburger Straße in Bernburg im Januar 1998 feierlich von ihm und seinen Eltern eröffnet wurde. Lange muss der 50-Jährige nicht nach dem Foto von damals auf der Festplatte seines Rechners suchen und staunt zugleich, wie er sich über das viertel Jahrhundert verändert hat. Damals noch in Nadelstreifenhose und sein Vater mit quietschbunter Krawatte mit gelben, grünen und roten Skoda-Logos.