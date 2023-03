Der Hobbyfotograf Heiko Scharf aus Baalberge zieht die Besucher mit seinen stimmungsvollen Aufnahmen in den Bann.

Heiko Scharf zeigt Nachtaufnahmen im Rathaus III in Bernburg.

Bernburg/MZ - Sehr gut besucht ist die Ausstellungseröffnung am Donnerstagnachmittag im Bernburger Rathaus III gewesen. Oberbürgermeisterin Silvia Ristow (Die Linke) begrüßte die Gäste erfreut zur nun schon 83. Ausstellung an diesem Ort seit 1994. Meist wurden diese von regionalen Künstlern oder Laien gestaltet und „ab und an waren auch mal externe Künstler dabei.“